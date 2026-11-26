Дмитрий Песков заявил, что Россия должна заботиться о своих интересах, а требования Европы назвал ультиматумами.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отверг требования председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о заключении энергетического перемирия зимой и обеспечении беспрепятственного прохода судов в Черном море.

В комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину он заявил, что Россия должна руководствоваться собственными национальными интересами, а позиция европейских лидеров якобы затрудняет их участие в мирных переговорах.

"Россия ничего не должна", – заявил Песков, комментируя заявления фон дер Ляйен.

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Песков раскритиковал требования европейской стороны и поставил под сомнение способность Европы играть конструктивную роль в урегулировании войны.

"Конечно, с такими ультиматумами претендовать на роль посредника, роль участника переговоров по урегулированию очень сложно. Это в очередной раз доказывает обоснованность наших опасений относительно того, смогут ли европейцы занять конструктивную позицию и как-то помочь мирному процессу", – заявил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что Россия должна обеспечивать свои национальные интересы.

Что предшествовало – заявления фон дер Ляйен

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москва должна согласиться на введение "энергетического перемирия" в течение зимнего периода.

Кроме того, она призвала Россию обеспечить беспрепятственный проход судов в Чёрном море. По словам фон дер Ляйен, такие шаги могли бы продемонстрировать реальную готовность Кремля к переговорам и мирному урегулированию войны против Украины.

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