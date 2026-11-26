По словам специального представителя Трампа, в ходе этого обмена домой смогут вернуться тысячи людей.

Крупнейший обмен военнопленными между Украиной и РФ, о котором было достигнуто соглашение в ходе трехсторонней встречи в Абу-Даби, состоится уже до новогодних праздников. Об этом заявил специальный представитель американского президента Трампа Джаред Кушнер в интервью председателю наблюдательного совета Axel Springer Маттиасу Депфнеру для проекта MD MEETS.

"Целью трехсторонней встречи было, прежде всего, выяснить, сможем ли мы осуществить крупный гуманитарный обмен пленными, который состоится совсем скоро перед праздниками и станет крупнейшим обменом за всю войну", – заявил Кушнер.

Он не раскрыл точное число пленных, которых Украина и РФ передадут в ходе этого обмена, однако отметил, что домой вернутся "тысячи людей".

Видео дня

Что известно о крупнейшем обмене пленными

Как ранее сообщал глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, обмен пленными между Украиной и РФ пройдет в несколько этапов. Первый этап должен пройти уже в конце ноября или в начале декабря. А общее число украинцев, которые вернутся домой, составит около тысячи, добавил он.

Отметим, что точное количество людей, которые вернутся домой в рамках этого обмена, публично не объявлялось. Как отмечал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, речь идет о цифре не менее 1000 человек. Также он отметил, что это число может увеличиться. По его словам, работа над этим в настоящее время продолжается.

Вас также могут заинтересовать новости: