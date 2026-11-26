Президент США и генеральный секретарь НАТО обсудили российскую агрессию во время встречи во Флориде.

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвали Россию избегать действий, которые могут привести к расширению войны против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам их встречи во Флориде, сообщает Reuters.

"Мы также обсудили важность того, чтобы Россия избегала любых действий, которые намеренно или непреднамеренно расширяют войну, а также важность скорейшего достижения мирного урегулирования войны", – цитирует агентство обоих лидеров.

Как отмечается, их встреча состоялась после поездки Трампа в Китай, где он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.

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Согласно совместному заявлению, Рютте и Трамп также обсудили увеличение расходов на оборону и инвестиций в Соединенные Штаты и страны НАТО.

В заявлении отмечается, что главными темами переговоров были война в Украине и война США и Израиля против Ирана, однако не уточняется, что именно обсуждалось в отношении Ирана.

Другие заявления Рютте по Украине

Как сообщал УНИАН, по мнению генсека НАТО, окончание войны в Украине не остановит военную машину РФ. Выступая недавно в немецком Бундестаге, он сказал, что сейчас военная машина России работает на полную мощность. "Ее военная экономика продолжает расти и не остановится, когда война против Украины, надеюсь, однажды закончится. Вся эта машина работает и будет работать и в дальнейшем", – подчеркнул Рютте.

Также он сказал, что Украина пока не получила единодушной поддержки в вопросе вступления в НАТО, хотя такая перспектива существует. "Кто может стать членом НАТО – это решает исключительно НАТО. В этом вопросе внутри альянса царит полная ясность", – подчеркнул он. Кроме того, Рютте не исключает, что вопрос вступления Украины в альянс может стать частью переговоров с Россией.

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