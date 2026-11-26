Ученые объяснили, как потепление и исчезновение снежного покрова меняют облик антарктических ледников.

В Антарктиде обнаружили необычное природное образование, которое с высоты напоминает огромный человеческий череп с легкой улыбкой. Речь идет об острове Вега в отдаленном море Ведделла. Необычный вид местности зафиксировали на спутниковых снимках NASA, которые также показали заметные изменения ледяного покрова, пишет Večernji.hr.

Остров Вега расположен к востоку от Антарктического полуострова. Его поверхность состоит из ледяных участков, скалистых выступов и ледниковых морен. Именно их сочетание создает необычный силуэт, напоминающий череп.

Скалистый выступ образует подобие глазницы, боковая морена очерчивает рот, а ледник Бахия-дель-Диабло создает контур челюсти.

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NASA обнародовало спутниковые снимки острова, сделанные с помощью прибора OLI на спутнике "Ландсат-9". Первый снимок датирован 22 марта 2025 года, второй – 10 октября 2026 года.

На снимке за март 2025 года остров покрыт толстым слоем снега. Зато на фотографии за октябрь 2026 года значительные участки снега исчезли, обнажив более темный лед.

Из-за более теплой зимы на острове обнажилось больше льда

Гляциолог Маури Пелто из колледжа Николс объяснил, что появление обширных участков открытого льда частично связано с превышающими средние значения зимними температурами 2026 года, особенно в июне.

По его словам, в течение зимы на острове Вега и соседних островах накопилось меньше свежего снега. Его количество дополнительно уменьшили ветер и сублимация – переход льда непосредственно в пар.

"Зимний сезон был неблагоприятным для этих ледников", – отметил специалист.

Таяние может постепенно изменить очертания необычного "черепа"

Дальнейший сезон таяния может ухудшить ситуацию. Темный открытый лед поглощает больше солнечной энергии, чем снег, поэтому с увеличением продолжительности светового дня и повышением температуры процесс таяния ускоряется.

Маури Пелто отметил, что даже тонкий слой свежего снега после весенней бури мог бы временно помочь сохранить ледяной покров.

Специалист также предупредил, что без снежной защиты поверхность льда постепенно разрушается. Это может изменить контуры образования: линия челюсти со временем изменится, а глазница станет шире.

Ледники острова Вега исследуют уже несколько десятилетий

Первую систематическую карту ледников острова Вега создали с помощью спутниковых снимков "Ландсат". В исследовании, опубликованном в 1982 году, ученые описали четыре ледяные шапки, скалистые выступы и спускающиеся с них ледники. Всего тогда было идентифицировано 29 ледников.

Один из них – ледник Девилс-Бэй – детально исследуется еще с австралийского лета 1998–1999 годов. Ученые также измеряли общую потерю его ледяной массы.

Спутниковые снимки последних десятилетий свидетельствуют, что лед отступает и в других частях острова, а площадь открытых скал постепенно увеличивается.

Остров Вега связан с драматической историей антарктической экспедиции

Задолго до современных исследований ледников остров стал частью одной из самых сложных историй раннего освоения Антарктики.

В 1901–1903 годах эти территории исследовала шведская антарктическая экспедиция под руководством Отто Норденшельда. Ее участники изучали географию, геологию, климат и животный мир восточной части Антарктического полуострова.

Во время экспедиции исследователи разделились на три группы, которые зимовали в разных местах и не имели возможности регулярно поддерживать связь. Ситуация осложнилась после того, как судно "Антарктик" застряло в морском льду. Впоследствии лед раздавил корабль, и он затонул.

Участники экспедиции оказались отрезанными друг от друга и были вынуждены выживать в суровых антарктических условиях. Весной 1903 года две группы вновь встретились у мыса Велл-Мет недалеко от острова Вега. Впоследствии выживших эвакуировали на аргентинском судне "Уругвай".

Новости Антарктиды – самое интересное

Как сообщал УНИАН, международная команда ученых обнаружила, что два землетрясения магнитудой 7,5 и 7,6, зафиксированные в 2025 году, произошли в зоне древней тектонической структуры, которую считали неактивной.

Оба землетрясения произошли в районе пролива Дрейка – между Южной Америкой и Антарктидой. Их эпицентры находились всего в 15 километрах друг от друга, а разделило их лишь 49 дней.

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