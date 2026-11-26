Ситуация на мировом рынке сказалась и на украинском.

Цены на медь после обвала до 11-месячного минимума подскочили более чем на 3%. Этому способствовал рост акций технологических компаний, несмотря сомнения относительно ситуации в сфере искусственного интеллекта и связанного с ним спроса на промышленные металлы.

Издание Bloomberg пишет, что трехмесячные фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов (LME) резко выросли, сократив потери этого месяца, вызванные опасениями по поводу торговли в сфере искусственного интеллекта и грядущего повышения процентных ставок в США. В четверг, 26 ноября, когда в США отмечают День благодарения, цены на все основные металлы на LME резко выросли.

Обеспокоенность по поводу устойчивости расходов на центры обработки данных и другую инфраструктуру, связанную с ИИ, оставалась в центре внимания на всех рынках. Это стало причиной быстрого падения цен на медь после того, как в сентябре они взлетели до рекордного уровня – почти 15 000 долларов за тонну.

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Между тем Федеральная резервная система США почти наверняка повысит стоимость заимствований на следующем заседании в начале декабря, что может ослабить спрос на сырьевые товары.

По состоянию на 4:48 по киевскому времени цена на медь выросла на 3,4% - до 12 047 долларов за тонну, однако, если рассматривать месяц в целом, то металл ниже примерно на 15%. Таким образом, 1 килограмм обойдется в 12,05 доллара.

При этом цена на алюминий выросла на 2,3% после того, как 25 ноября достигла самого низкого уровня с октября 2025 года, а цена на олово поднялась на 4,5 % после падения почти на 13% за предыдущие два дня.

Что касается украинского рынка, то цены на медь также упали. По данным Metal Monitor, металл принимают в среднем по 454,33 гривни за килограмм, а на бирже цена установлена на уровне 537,11 грн.

Цены на металлы - последние новости

18 ноября цены на медь падали, достигнув минимума за почти пять месяцев. В то же время цена на алюминий упала на 0,9% - до 2 907,50 доллара, а на цинк снизилась на 1,3% - до 3 627,50 доллара за тонну.

20 ноября металл достиг самого низкого уровня с марта на фоне недели рыночных потрясений.

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