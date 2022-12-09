В то же время, никаких таких сообщений украинское консульское учреждение в Дюссельдорфе не присылало.

Гражданам Германии рассылают поддельные письма с предложением вступать в иностранный легион Украины

Их присылают якобы от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе. Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в социальной сети Facebook.

"Стало известно, что на почтовые адреса граждан Германии начали поступать письма якобы от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе с предложением за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине", - сообщил спикер.

Видео дня

При этом, по его словам, указанные письма являются подделкой, ведь никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не посылала. В связи с этим, консулы уже обратились в немецкую полицию для проведения расследования.

"Рассматриваем рассылку фейковых писем как часть дезинформационной кампании врага, которая имеет целью дискредитировать украинскую дипломатию, подорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан", - заявил Николенко.

Скандальные инциденты в украинских посольствах

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в посольстве Украины в Испании в руках коменданта во время осмотра взорвался конверт. Сотрудник посольства получил незначительные ранения и был госпитализирован, угроз его жизни нет. Остальные сотрудники учреждения не пострадали.

Через несколько часов после того, как в украинском посольстве в Мадриде взорвалось письмо, подобный пакет получила в Сарагосе компания-производитель реактивных систем залпового огня C-90, которые предоставляет Испания Украине.

Позже стало известно, что в пяти посольствах Украины за рубежом получили письма, пропитанные красной жидкостью.

По состоянию на 7 декабря всего было зафиксировано 31 случай в 15 странах: Австрия (1), Ватикан (1), Дания (1) Испания (5) Италия (4) Казахстан (1) Нидерланды (1) Польша (6) Португалия (2) Румыния (2), США (1), Венгрия (2) Франция (1) Хорватия (1) Чехия (2).

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что за взрывом на территории украинского посольства в Мадриде и опасными письмами, которые рассылают в Испании, стоит Российская Федерация.

Вас также могут заинтересовать новости: