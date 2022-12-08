При пересадке с Т-72 на танки Leopard хватит несколько недель, чтобы переучиться, сказал Валерий Рябых.

Военный эксперт Валерий Рябых прокомментировал известие, что США разрешили Германии передать танки для ВСУ.

"Украина получит вооружение, которое существенно усилит и поможет решить задачу, стоящую перед ВСУ в условиях агрессии РФ. Уже все партнеры поняли, что сложились необходимые условия, и в ближайшее время мы сможем увидеть решение Германии по передаче танков Leopard. Эти танки являются более легкими в освоении, потому что родственны по принципам управления с теми танками, которые мы имеем. При пересадке с Т-72 на танки Leopard хватит несколько недель, чтобы переучиться. Танком Leopard можно овладеть быстро. Тем более нашим военным, которые показали способность осваивать самые современные образцы западной техники", - сказал Рябых в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам военного эксперта, в Польше расположены базы по обслуживанию танков Leopard.

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"Таким образом легче организовать работу выездных бригад по обслуживанию их на поле боя. Если Украина получит эти танки в количестве одного полка, а это около 100 единиц, это станет решающим фактором, который позволит ВСУ уверенно перейти к наступательным действиям по всей линии фронта и обеспечить преимущество над врагом", - добавил Рябых.

Поставка немецких танков Украине

В сентябре канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что ФРГ не готова передать Украине танки. По его словам, это может спровоцировать войну НАТО и России.

Позже Шольц говорил, что Германия не хочет быть первой европейской страной, которая предоставит Украине современные боевые танки. "Дело в том, что такие решения должны приниматься консолидировано всеми членами НАТО, а не в одностороннем порядке", - отмечал Шольц.