Глава Минобороны Германии сдержанно отреагировал на ожидания Киева относительно участия ФРГ в "коалиции истребителей".

Украина ожидает от Германии участия в "коалиции истребителей", впрочем Берлин сдержанно реагирует на это. В вопросе истребителей Германия находится не в первых рядах.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет DW. Он утверждает, что Германия не является экспертом по истребителям F-16, поскольку у нее их нет.

"Мы были экспертами по поставкам танков и танковой техники, являемся экспертами по противовоздушной обороне, которая по-прежнему имеет огромное значение", - сказал Писториус.

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Он отметил, что истребители F-16 есть лишь у некоторых стран НАТО. А Бундесвер использует истребители Eurofighter и Tornado.

Писториус добавил, что поддержка истребителями требует времени для обучения пилотов и организационных вопросов.

"Скорая помощь не может быть оказана в ближайшие недели, потому что необходимо провести обучение, должны быть подготовлены ремонт и логистика", - подчеркнул министр.

В то же время Писториус заявил, что до конца года Германия подготовит почти 10 тысяч украинских военных. "Ни одна страна в мире не научила столько", - заявил он.

Истребители для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в мае несколько стран согласились создать "коалицию истребителей" и начать обучение украинских пилотов на самолетах F-16. Для реализации этого требовалось разрешение США как страны-производителя истребителей, и Вашингтон заявил о поддержке этого проекта. В Нидерландах заявили, что обучение пилотов стартует этим летом.

Однако решение о поставках Украине истребителей западного производства еще не принято. Министр обороны Алексей Резников заявил, что самолеты предоставят Украине не раньше Нового года. Воздушные силы Украины заявляли, что рассчитывают получить 48 истребителей F-16.

В начале июня Писториус заявил, что вопрос участия Берлина в "коалиции истребителей" изучается и должен быть решен в течение двух недель.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Киев рассчитывает на участие Германии в "коалиции истребителей". "Мы будем рады, если Германия присоединится к этой коалиции", - заявил он по видеосвязи.

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