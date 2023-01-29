Концерн Rheinmetall также заявил о готовности выпускать больше боеприпасов для Украины и западных стран.

Генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его компания готова значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить спрос Украины и западных стран. Кроме того, концерн задумывается о производстве в Германии реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как пишет Reuters, по этому вопросу Rheinmetall ведет переговоры с американской компанией-производчиком этих РСЗО – Lockheed Martin.

"На Мюнхенской конференции по безопасности мы стремимся заключить соглашение с Lockheed Martin о начале производства HIMARS в Германии. У нас есть технология для производства боеголовок, а также для ракетных двигателей, и у нас есть грузовики для установки пусковых установок", – отметил Паппергер.

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Изданите подчеркнуло, что Rheinmetall больше всего известен выпуском снарядов для 120-мм пушки танка Leopard 2.

"Мы можем производить 240 тысяч танковых боеприпасов (120 мм) в год, что больше, чем нужно всему миру", – отметил гендиректор концерна.

Кроме того, предприятие производит и артиллерийские боеприпасы. Спрос на них и танковые снаряды резко возрос после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года. Причиной повышенного спроса является не только тот факт, что эти снаряды массово используют на поле боя, но и то, что западные страны пополняют собственные запасы.

В 2022 году концерн Rheinmetall изготовил примерно от 60 до 70 тысяч как танковых, так и артиллерийских снарядов. При этом, по словам Паппергера, производство можно немедленно увеличить.

Война в Украине: роль HIMARS

В новогоднюю ночь вооруженные силы Украины нанесли удары по зданию ПТУ в пригороде Донецка с применением HIMARS. Там базировались сотни российских мобиков.

Несколькими днями позже в Минобороны РФ придумали, что смогли уничтожить аж пять пусковых установок американских систем залпового огня HIMARS.

Однако в Белом доме заявили, что не имеют подтверждения сообщений из Москвы о том, что российские военные уничтожили в Украине систему HIMARS, поставленную Америкой.

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