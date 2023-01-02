Во время атаки "мобики" якобы как раз сели праздновать.

В новогоднюю ночь вооруженные силы Украины нанесли удары по зданию ПТУ в пригороде Донецка с применением HIMARS. Там базировались сотни российских мобиков. В "ДНР" удары подтвердили, но количество погибших скрывают.

Как сообщает российский Telegram-канал "База", первыми данные о разгроме базы "мобиков" распространили российские военкоры и оккупационные паблики. Удар по базе мобилизованных нанесли в полночь, когда оккупанты сели за новогодний стол.

Факт удара по зданию ПТУ в Макеевке подтвердил "заместитель министра информации ДНР" Даниил Бессонов.

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"Местные сообщают, что удар был нанесен ровно в 00:01 по нашему времени. По моим данным, противник в очередной раз применил американскую РСЗО HIMARS. Надеюсь, что виновные, принимавшие решение по использованию этого объекта, будут наказаны", - написал Бессонов.

Впрочем, боевик так и не назвал количество ликвидированных оккупантов вследствие удачной атаки. Тему потерь оккупационных войск он вообще решил обойти.

Фактически так же ведут себя и российские военкоры. Сообщая о разгроме базы "мобиков" в Макеевке они отмечают, что потери незначительны. Например, военкор телеканала "Россия" Александр Сладков уверяет, что не знает количества убитых, но отмечает, что это "двое, трое убитых, хотя говорят гораздо больше".

Блогер Борис Рожин сообщил о "значительном" количестве погибших и раненых, добавив, что "вечером еще разбирали завалы".

В Z-каналах и каналах российских военкоров данные отличаются от нескольких до 50-70 человек. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что среди ликвидированных могли быть родные "мобиков".

"В Мариуполе куча военных россиян привлекли жен и семьи на Новый год. Настолько массово, что это было визуально заметно. Нет сомнения, что в Макеевке была та же тенденция. Если действительно ВСУ вдруг метко прервали новогоднюю вечеринку р*сни, то там к потерям личного состава как минимум надо прибавить потери семей офицеров и командиров", - написал Андрющенко в Telegram.

Разгром базы "мобиков" в Макеевке: что известно

В новогоднюю ночь в Донецкой области уничтожено около 400 российских оккупантов, еще около 300 - ранены. По данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, мобилизованных россиян расположили в здании профтехучилища №19 (улица Кремлевская, 48).

В СтратКоме отметили, что "Санта упаковал в мешки около 400 трупов" из-за "неосторожного обращения с нагревательными приборами".

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