Российская спецслужба утверждает, что преступление совершили двое граждан Украины.

Федеральная служба безопасности России нашла еще один "украинский след" в убийстве Дарьи Дугиной – дочери главного идеолога "русского мира" Александра Дугина.

К преступлению якобы причастен еще один украинец – Богдан Цыганенко, 1978 года рождения, сообщили rg.ru в Центре общественных связей спецслужбы.

В ФСБ утверждают, что Цыганенко вместе со своей соотечественницей Натальей Вовк готовил убийство Дугиной в Москве.

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По сведениям российской спецслужбы, украинец приехал в РФ 30 июля транзитом через Эстонию, а уехал из страны за день до совершения преступления.

"…именно Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Кроме того, он помог Вовк собрать самодельное взрывное устройство в гараже, который они сняли на юго-западе Москвы", – утверждает спецслужба РФ.

Напомним, 20 августа в Подмосковье была взорвана машина, за рулем которой находилась Дарья Дугина. СМИ писали, что взрыв прогримел под днищем авто.

В ФСБ РФ 22 августа похвастались, что "раскрыли" убийство Дугиной - утверждали, что авто подорвала 43-летняя украинка Наталья Вовк, которая служила в полку "Азов" и приехала в страну в июне вместе с 12-летней дочерью.

Позже в полку"Азов" отреагировал на заявление российской спецслужбы. В полку подчеркнули, что женщина с таким именем и фамилией не имеет никакого отношения в "Азову".

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