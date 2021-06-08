В Евросоюзе констатируют, что отношения ЕС с Россией достигли низкого уровня.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным напомнил ему об ответственности России в выполнении Минских соглашений.

Как говорится в сообщении, Мишель озвучил Путину позицию относительно отношений ЕС-Россия, и лидеры стран-членов ЕС осудили незаконную, провокационную и поддерживающую российскую деятельность против Евросоюза, его стран-членов и других стран.

"ЕС сохраняет единство и солидарность в условиях таких действий. Отношения ЕС - Россия находятся на низком уровне. Эта ситуация или ее дальнейшее ухудшение не в интересах одной из сторон", - говорится в заявлении.

Мишель отметил, что ЕС остается преданным пяти руководящим принципам, которые регулируют программную политику ЕС в отношении России (один из главных принципов заключается в полном выполнении Минских соглашений как ключевого элемента для каких-либо существенных изменений в отношениях с РФ - УНИАН).

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"Во время телефонного разговора президент Евросовета подтвердил непоколебимую поддержку Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ и отметил части ответственности России по полному выполнению Минских соглашений", - сказано в заявлении.

Также Мишель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси.

Следовательно, президент Евросовета подтвердил оценку Евросоюза о принудительной посадке белорусскими властями самолета Ryanair и проинформировал о введенных санкциях ЕС в ответ на этот инцидент.

Мишель отметил, что для власти Беларуси крайне важно отпустить политзаключенных, прекратить репрессии и насилие и начать участие во всестороннем национальном диалоге. "Россия может сыграть важную роль в поддержке мирного урегулирования кризиса", - говорится в сообщении.

Также они обменялись мнениями о ситуации в Ливии, армяно-азербайджанского конфликта, пандемии COVID-19, вакцин и других глобальных вопросов.

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Автор: Виталий Саенко