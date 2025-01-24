В Европе настаивают, что в любом случае важно, чтобы Украина сохранила суверенитет и не превратилась в вассала России.

В Европе со сдержанным оптимизмом смотрят на перспективы урегулирования войны в Украине при посредничестве новой президентской администрации США. Об этом пишет международный обозреватель The Washington Post Ишан Тарур.

Журналист, побывавший на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обратил внимание на выступление президента Финляндии Александра Стубба в кулуарах форума. Тот прямо заявил о своем "осторожном оптимизме" относительно перспектив мира в Украине и роли Трампа в этом.

"Важно, чтобы эти переговоры начались с Украиной с позиции силы", - сказал Стубб и добавил, что американский президент явно не хотел бы повторить позорный опыт краха проамериканского правительства в Афганистане в 2021 году.

Видео дня

Финский президент подчеркнул, что избежать краха Украины по афганскому сценарию будет возможно, если Запад будет защищать три принципа:

гарантии, что Украина не превратится в вассала России, а сохранит суверенитет;

право Украины решать, хочет ли она присоединиться к Европейскому Союзу и НАТО;

право Украины не отказываться от своих территорий, захваченных российскими войсками.

Другие европейские чиновники в Давосе тоже выразили надежду, что совместными усилиями и под руководством Трампа удастся реализовать украинское видение того, как должна закончиться война. По мнению обозревателя, последние заявления Трампа с угрозами санкций в адрес Москвы, повторяют это "чувство" Давоса.

Вместе с тем журналист обращает внимание, что Москва в последнее время наоборот педалирует тему полного запрета на членство Украины в НАТО, как едва ли не главного условия окончания войны.

"Формула, которую все чаще продвигают официальные лица от Путина до низу, предусматривает нейтральную, демилитаризованную Украину вне НАТО, при этом Россия сохраняет территорию, которую она уже аннексировала. Это также может охватывать требования Москвы относительно более широких переговоров по архитектуре безопасности Европы и отвода НАТО от своих восточных границ военной инфраструктуры", - пишет журналист.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, Трамп уже второй раз за последнюю неделю призвал страны ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы поспособствовать завершению войны в Украине. Президент США считает, что это один из способов быстро остановить войну.

Также мы приводили мнение аналитиков, опубликованное немецким изданием Die Zeit. Они считают, что Трампу вряд ли удастся быстро остановить войну, а любой формат послевоенного мира должен быть гарантирован силой оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: