Путин и Зеленский соревнуются за влияние на Трампа по войне в Украине, - Bloomberg

Соревнование между ними может дать Трампу пространство для достижения стабильного и долговременного соглашения о мире.

Правитель России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пытаются повлиять на американского лидера Дональда Трампа относительно войны в Украине, пишет Bloomberg.

Трамп оказался в центре активных дипломатических маневров, пытаясь выполнить свое обещание о скором завершении войны России против Украины. Зеленский во время интервью Bloomberg News очертил ключевые ожидания Киева. Он высоко оценил способность Трампа повлиять на Путина, чтобы достичь мира, но в то же время предостерег Вашингтон от заключения соглашений за спиной Украины.

Зеленский также подчеркнул, что США должны играть центральную роль в любых миротворческих миссиях, которые могут быть развернуты в Украине, чтобы гарантировать безопасность и предотвратить возможные будущие агрессии со стороны России.

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Между тем Трамп в ответ использовал социальные сети, обратившись к Путину с призывом: "заключить сделку" или же столкнуться с новыми санкциями. Трамп добавил:

"Мы можем сделать это легким или тяжелым способом".

Кремль, однако, публично снизил значение этого ультиматума. Высказывания Трампа, вероятно, застали Москву врасплох, ведь лидеры двух стран еще не провели первого телефонного разговора после переизбрания президента США.

Накануне инаугурации Трампа Путин заявил о готовности к переговорам, назвав американского лидера перспективным партнером для обсуждения войны. Россия, которая уже длительное время находится под действием жестких международных санкций, вряд ли легко уступит под давлением новых ограничений. Однако, с обострением экономических проблем, Вашингтон может усилить влияние, например, путем ограничения российского энергетического экспорта.

Оба лидера - и Путин, и Зеленский - стремятся повлиять на взгляды Трампа относительно путей урегулирования конфликта. Зеленский подчеркивает необходимость американской поддержки и военного присутствия, тогда как Путин хочет избежать любого иностранного военного участия в Украине.

Соревнование между ними может дать Трампу необходимое пространство для достижения соглашения, которое будет отвечать его амбициям и оставаться стабильным в долгосрочной перспективе.

"Каждый лидер стремится сформировать взгляд Трампа на то, как должна быть развязана война. Соревнование между ними может дать ему необходимое пространство для достижения соглашения, которое соответствует амбициям и остаться стабильным в долгосрочной перспективе", - подытожило агенство.

Война в Украине - последние заявления Трампа

Ранее Трамп заявил, что низкие мировые цены на нефть будут способствовать окончанию войны в Украине, поэтому страны ОПЕК, и в частности Саудовская Аравия, один из крупнейших мировых экспортеров черного золота, должна снизить цены.

По его словам, его усилия по урегулированию войны России против Украины "находятся в процессе".

Как пишет The Washington Post, в Москве ожидают, что Трамп в ближайшие дни свяжется с Путиным, однако российские чиновники заняли жесткую позицию относительно войны в Украине. Они снижают ожидания относительно возможности значительного прорыва в отношениях между США и Россией.

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