Трампу придется гарантировать будущую мирную сделку силой оружия, или ничего не получится.

Учитывая радикально противоположные взгляды Киева и Москвы, президенту США вряд ли удастся быстро остановить войну. А любой формат послевоенного мира должен быть гарантирован силой оружия. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

По мнению авторов публикации, сейчас и Киев, и Москва пытаются получить благосклонность нового президента Америки. Однако позиции, на которых стоят две страны, являются взаимоисключающими: Украина требует полного вывода российских войск со своей территории, а Россия требует отдать ей не оккупированные части четырех формально аннексированных областей Украины. Поэтому найти какое-то решение, которое положит конец войне, будет непросто, пишет Die Zeit.

"Это точно не сработает без оружия: любое мирное решение должно быть обеспечено военными средствами", - говорится в публикации.

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Die Zeit также приводит четыре основных сценария того, как может развиваться ситуация дальше:

Провал переговоров и продолжение войны . Из-за несовместимости позиций Киева и Москвы, а также наличия ресурсов на продолжение войны у обеих сторон, по крайней мере в ближайшие месяцы активные боевые действия будут продолжаться. При этом Россия вполне может добиться успеха в своем намерении полностью оккупировать Донецкую область. Корейский сценарий . Еще в прошлом году спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог и вице-президент Джей Ди Вэнс предложили создание демилитаризованной зоны (ДМЗ) по фактической линии фронта без окончательного мирного соглашения. За образец взята ДМЗ между двумя Кореями. При этом размещение в Украине войск западных стран должно было бы гарантировать незыблемость договоренностей. Но без участия США этот вариант выглядит сомнительным. Кипрский сценарий . Кипр, как и Корея, разделен ДМЗ. Но вместо войск США нерушимость линии разделения гарантируют "голубые каски" ООН. Это продолжается уже десятилетиями - без обстрелов, но и без окончательного разрешения конфликта. Ключевое отличие от корейского варианта в том, что миротворцы стоят не за спиной обороняющейся стороны, а непосредственно на линии ДМЗ. Для Украины этот вариант может быть интересен потому, что Кипр, несмотря на потерю части территории и наличие ДМЗ, таки смог вступить в ЕС. Членство Украины в НАТО . Этот вариант является наиболее желательным для Киева. Однако против него категорчино выступают не только в Москве, но и в некоторых странах-членах альянса. Авторы статьи считают, что этот вариант не сможет состояться, и попытка его реализовать приведет к затягиванию войны.

Перспективы окончания войны: последние новости

Как писал УНИАН, Москва выдвинула ультиматум Западу с требованием отозвать формальное обещание когда-то в будущем принять Украину в НАТО. В МИД РФ требуют запретить Украине вступление в Альянс, в качестве ключевого условия для окончания войны.

Также мы рассказывали, что команда Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности. В частном разговоре источники в команде президента США назвали этот шаг неизбежным на пути к заключению мирного соглашения.

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