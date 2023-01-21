Пограничники не разрешили заклеить надпись пленкой.

В Эстонию не пропустили товарный поезд из России с надписью "русский мир". Пограничники заставили локомотивную бригаду закрасить ее синей краской.

Об этом рассказали в пресс-центре Южной префектуры Эстонии. Как сказано в сообщении, россияне везли мазут. Однако на четырех цистернах обнаружили надпись "русский мир". Локомотивная бригада заявила, что ничего не знает об этой маркировке.

Эстонские пограничники остановили поезд и заставили закрасить надписи синей краской. Они не разрешили заклеить их черной пленкой или временно скрыть любым другим способом. Россиянам дали понять, что либо они закрасят знаки агрессии, либо могут возвращаться обратно в РФ. Локомотивная бригада без лишних слов взялась за синюю краску и удалила надписи.

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"Поскольку кремлевский режим жестоко убивает мирных жителей в Украине, что не имеет оправдания, мы ни при каких обстоятельствах не согласимся с публичной демонстрацией символики агрессора. Слава Украине", — сказано в сообщении.

Позиция Эстонии относительно войны

С момента полномасштабного вторжения России Таллин всячески поддерживает Киев. По соотношению военной помощи к ВВП Эстония стала лидером. Поставки вооружения от балтийского государства нашей стране превысили сумму в 1% от ВВП.

Эстония 19 января объявила о рекордном пакете военной помощи для ВСУ. Он включает десятки 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов и более сотни противотанковых орудий Carl-Gustav.

А месяц назад Эстония передала индивидуальные средства защиты для украинских воинов.

Таллин также выступает за снижение предельной цены на российскую нефть. Это поможет усилить санкционное давление на РФ.

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