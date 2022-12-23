В него войдут преимущественно индивидуальные средства, ведь именно их запрашивал Киев.

Эстония продолжает поддерживать Украину в защите от вооруженной российской агрессии. Страна утвердила новый пакет военной помощи для ВСУ с поставками средств, которые запрашивал Киев.

Информацией об этом поделился министр обороны Ханно Певкур на пресс-конференции в Таллинне. Он заявил: "Мы продолжаем поддерживать Украину, и сегодня мы приняли решение о новом пакете помощи для украинских военнослужащих. Пакет в основном касается индивидуального снаряжения, потому что это то, о чем конкретно нас попросили украинцы".

По словам Певкура, Эстония отправит Украине зимнюю полевую форму, средства индивидуальной защиты и беспилотники. Общая стоимость новой военной помощи не разглашается.

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Министр обороны также подчеркнул, что с момента полномасштабного вторжения Таллин передал Киеву оружия и различного военного оборудования на сумму более 1 миллиарда евро.

Военная помощь Украине: последняя информация

В рамках визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон США объявили о новом объемном пакете военной помощи для ВСУ. Он включает ЗРК Patriot, 120 броневиков HMMWV, средства связи и множество боеприпасов.

После поездки в Штаты Зеленский заявил: "Имеем четкое понимание, как будут усилены наши оборонные способности в ближайшие месяцы"

Дания выделила новый пакет оружия для Украины на сумму около $43 миллионов. В Копенгагене заверили, что продолжат отправлять военную и гуманитарную помощь нашей стране.

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