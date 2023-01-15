Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников передать Украине танки и системы противовоздушной обороны.
В микроблоге Twitter она прокомментировала ракетный удар российской армии по многоэтажке в Днепре, отметив, что Россия должна понести ответственность за все совершенные преступления.
"Нападениями на Днепр и другие города в Украине Россия снова доказала, что является террористическим государством Мой призыв к союзникам и партнерам: давайте усилим нашу поддержку. Украина нуждается в оружии, включая танки и ПВО", - написала премьер.
Удар по жилому дому в Днепре
Напомним, что 14 января Россия снова массировано обстреляла Украину. Захватническая армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре.
Разрушен целый подъезд, спасательная операция все еще продолжается. Сейчас известно о 29 погибших и 73 - раненых. Всего из-под завалов уже достали 39 человек, судьба еще более 40 неизвестна.
В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что цель удара по Украине "достигнута".
Тем временем провоенные россияне выдумывают свои версии разрушения дома и откровенно ликуют.
В своем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все причастные к террору будут найдены и понесут ответственность.