Премьер страны призвала увеличить помощь Украине.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников передать Украине танки и системы противовоздушной обороны.

В микроблоге Twitter она прокомментировала ракетный удар российской армии по многоэтажке в Днепре, отметив, что Россия должна понести ответственность за все совершенные преступления.

"Нападениями на Днепр и другие города в Украине Россия снова доказала, что является террористическим государством Мой призыв к союзникам и партнерам: давайте усилим нашу поддержку. Украина нуждается в оружии, включая танки и ПВО", - написала премьер.

Видео дня

Удар по жилому дому в Днепре

Напомним, что 14 января Россия снова массировано обстреляла Украину. Захватническая армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре.

Разрушен целый подъезд, спасательная операция все еще продолжается. Сейчас известно о 29 погибших и 73 - раненых. Всего из-под завалов уже достали 39 человек, судьба еще более 40 неизвестна.

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что цель удара по Украине "достигнута".

Тем временем провоенные россияне выдумывают свои версии разрушения дома и откровенно ликуют.

В своем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все причастные к террору будут найдены и понесут ответственность.

Вас также могут заинтересовать новости: