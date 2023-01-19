Сумма военной помощи, оказанной Эстонией, вырастет до 370 миллионов евро, это более 1% валового внутреннего продукта страны.

В четверг, 19 января, правительство Эстонии решило предоставить Украине военную помощь на сумму 113 миллионов евро.

Этот пакет помощи станет крупнейшим переданным страной за время полномасштабной войны, сообщает ERR.

На этот раз пакет военной помощи включает гаубицы и боеприпасы. По данным ERR, Эстония предоставляет:

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десятки 155-мм и 122-мм гаубиц;

тысячи снарядов и грузовиков для них;

более сотни противотанковых орудий Carl-Gustav;

более тысячи единиц боеприпасов к ним.

"Из своей мучительной истории эстонцы знают, что происходит, когда зло побеждает, а большая страна поглощает маленькие. Если Украина падет, свобода в других частях мира также под угрозой. Помогая Украине защитить ее независимость, мы защищаем права всех страны, включительно с Эстонией, на свободу и демократию. Поэтому неизбежно необходимо продолжать оказывать военную помощь Украине", - подчеркнула премьер страны Кая Каллас.

Она также подчеркнула, что "все страны должны пересмотреть свои запасы и выступить за то, чтобы отрасли могли производить больше и быстрее".

В правительстве страны подчеркнули, что Украина обращалась к Эстонии с просьбой передать именно это вооружение. Часть этих средств страна возьмет из собственных запасов. На решение Эстонии уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Искренне благодарен премьер-министру Кае Каллас за самый большой пакет военной помощи, объявленный сегодня, который включает гаубицы, гранатометы и боеприпасы. Эстония на деле продемонстрировала свою настоящую поддержку в борьбе с агрессором. Мы это ценим. Это инвестиция в нашу общую победу!", – написал он в Twitter.

Военная помощь Эстонии Украине

Эстония активно помогает Украине, передавая военную технику и боеприпасы. Ранее Эстония передала Украине, например, ракеты Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, оборудование связи, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты. Ранее предоставленная помощь Эстонии оценивается в 257 миллионов евро. С учетом нового пакета сумма военной помощи, предоставленной Эстонией, вырастет до 370 миллионов евро. Это более 1% валового внутреннего продукта страны.

Кроме того, Эстония в сотрудничестве с Германией передала Украине два полевых госпиталя и медицинские принадлежности на сумму почти 15 миллионов евро, а также еще один полевой госпиталь в сотрудничестве с Нидерландами и Норвегией.

Страна получает средства на пополнение своих запасов оружия из Европейского фонда мира и уже компенсировала 156 миллионов евро на восстановление резервов.

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