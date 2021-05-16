В Евросоюзе назвали необоснованным решение российских властей включить Чехию и США в список "недружественных стран".
Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Борреля, передает Громадське.
"Мы призываем Россию пересмотреть свое решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии", - заявили в ЕС.
По словам Борреля, указ российского правительства несовместим с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, которая обязывает принимающие государства обеспечивать функционирование дипломатических миссий.
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"Мы выражаем полную солидарность с Чехией, государством-членом ЕС, и Соединенными Штатами Америки и призываем Россию полностью уважать Венскую конвенцию", - добавил Боррель.
Россия назвала недружественные государства
- 14 мая Россия опубликовала список иностранных государств, которые, по ее мнению, совершают "недружественные" действия. "Недружественными" Россия решила признать только два государства - США и Чехию.
- Ранее стало известно, что российские власти формируют список "недружественных" стран, которые не смогут нанимать на работу в дипломатические миссии сотрудников из России.
- Создать перечень "недружественных" стран правительству в конце апреля поручил президент России Владимир Путин.
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