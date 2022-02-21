В ЕС предупреждают РФ о серьезных санкциях в случае дальнейшей военной агрессии против Украины.

Европейский Союз призывает Российскую Федерацию к существенному отводу российских вооруженных сил от границ Украины.

Об этом говорится в заявлении вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля от имени ЕС по ситуации на востоке Украины и наращивания Россией военного присутствия.

"Масштабное наращивание Россией военного присутствия в Украине и вокруг ее границ остается предметом глубокой обеспокоенности. Европейский Союз призывает Россию к деэскалации путем существенного отвода ее вооруженных сил от украинских границ", - отмечается в заявлении.

Также обращается внимание, что текущая эскалация углубляется вследствие увеличения в течение последних дней количества нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения на востоке Украины.

"ЕС осуждает использование тяжелого вооружения и беспорядочный обстрел жилых районов, что является прямым нарушением Минских договоренностей и международного гуманитарного права. Мы приветствуем сдержанность Украины в условиях постоянных провокаций и попыток дестабилизации. Мы поддерживаем предложение Специального представителя ОБСЕ о созыве внеочередной сессии Трехсторонней контактной группы (ТКГ) для ослабления текущей напряженности и призываем всех участников ТКГ принять участие в этих крайне необходимых усилиях, направленных на урегулирование текущей ситуации дипломатическим путем", - сказано в заявлении.

В то же время ЕС чрезвычайно обеспокоен тем, что инсценированные события могут, как недавно отмечалось, быть использованы в качестве повода для возможной военной эскалации.

"ЕС также наблюдает увеличение количества манипуляций информацией с этой целью. В этом контексте мы выражаем нашу твердую поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдатели которой играют ключевую роль в усилиях по деэскалации. Участникам Миссии должно быть разрешено выполнять свой мандат в полном объеме, без ограничений по их деятельности и свободы передвижения на благо и безопасность людей на востоке Украины", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, Европейский Союз не видит оснований для обвинений со стороны неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей относительно возможного нападения Украины. ЕС призывает Россию к содержательному диалогу, дипломатии, проявлению сдержанности и деэскалации.

"Любая дальнейшая военная агрессия России против Украины приведет к существенным последствиям и серьезным потерям, включая ограничительные меры, согласованные с партнерами. Европейский Союз подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 21 февраля, Боррель заявил, что санкции против РФ на случай дальнейшего вторжения ее войск в Украину подготовлены, но он надеется, что их не придется применять благодаря избежанию новой войны.

19 февраля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые финансовые и экономические санкции, которые страны Запада намерены ввести против РФ в случае дальнейшего вторжения российских войск в Украину, очень негативно повлияют на российскую экономику.

По ее словам, Еврокомиссия разработала жесткий и всеобъемлющий пакет финансовых санкций вместе с США, Великобританией и Канадой. Речь идет о намерениях ограничить доступ России к финансовым рынкам и введении экспортного контроля, который сделает невозможным модернизировать и диверсифицировать российскую экономику.