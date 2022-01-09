Александр Буйнов упал с лестницы.

71-летний российский певец Александр Буйнов упал с лестницы и сломал руку.

Видео со сломанной рукой он опубликовал в своем Instagram.

"Вот рука… сломал руку. Это самодельную шину поставили… Поскользнулся на ровном месте, на лестнице. Шел за собачкой… Вот весь "веселый" репортаж", – рассказал он на записи.

Известно, что травму Буйнов получил в загородном доме, а за медицинской помощью он обратился в подмосковном Одинцово.

Читайте также"Не могу попасть на кладбище": Лариса Долина пожаловалась на запрет въезда в УкраинуРанее сообщалось, что Александр Буйнов не раз выступал перед террористами в оккупированном украинском Донецке. При этом он заявлял, что "закрыл для себя Украину". За это певца внесли в так называемый "черный список" Министерства культуры – перечень лиц, которые "угрожают национальной безопасности".

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