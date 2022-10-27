Одному предстоит просидеть в тюрьме десять месяцев, а второму — шесть.

В Чехии прошло слушание по делу о публичном выражении ненависти в сторону украинских беженцев от двух блогеров. Оба будут отбывать срок в тюрьме за высказывания в одном из видео. Первый должен отсидеть за решеткой десять месяцев, а второй — шесть.

Как передает портал Novinky, Патрика Тушля и Томаша Чермака доставили в суд под конвоем. Приговор блогерам вынесли в день рассмотрения дела. Первый понесет наказание в виде десяти месяцев лишения свободы, а второй просидит за решеткой полгода.

В ответе на обвинительный акт Тушль заявил, что не имеет претензий к украинцам в целом. Однако он выступает против действий некоторых националистов из Украины. Он извинился за ненормативную лексику в ролике и признал, что формат видео не подходит для выражения своей позиции. Однако Тушль не чувствует себя виновным за ненавистные высказывания. Чермак назвал выступление неуместным и заявил, что допустил ошибку.

Видео дня

Согласно данным в обвинительном акте, в августе двое блогеров транслировали в собственных социальных сетях видео, где они наговаривали на украинцев. Например, мужчины призывали отвечать своими демонстрациями на митинги граждан нашей страны.

А Чермак заявил: "Украинцы начинают размножаться здесь, одна демонстрация за другой. Мы должны действовать сейчас, иначе окажемся в аду".

Блогеры также использовали оскорбления по отношению к украинцам. Обвинение чешского суда не окончательно и может быть обжаловано.

Случаи неподобающего отношения к украинцам за границей

В сентябре женщина ударила украинского ребенка на борту самолета Вена — Валенсия. Она оказалась россиянкой, которую арестовали после приземления.

Не менее скандальный инцидент произошел в середине сентября в Эстонии. Гражданин РФ начал оскорблять украинских беженок на пляже в Таллине. За это его лишили постоянного вида на жительство.

Во Франции менеджер одного из парижских ресторанов выгнал украинок из заведения со словами "Vive Путин". Позже он попытался оправдаться уже перед мужчиной из Украины. А тем временем заведение получило тысячи негативных отзывов в поисковой сети Google.

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