В Чехии прошло слушание по делу о публичном выражении ненависти в сторону украинских беженцев от двух блогеров. Оба будут отбывать срок в тюрьме за высказывания в одном из видео. Первый должен отсидеть за решеткой десять месяцев, а второй — шесть.
Как передает портал Novinky, Патрика Тушля и Томаша Чермака доставили в суд под конвоем. Приговор блогерам вынесли в день рассмотрения дела. Первый понесет наказание в виде десяти месяцев лишения свободы, а второй просидит за решеткой полгода.
В ответе на обвинительный акт Тушль заявил, что не имеет претензий к украинцам в целом. Однако он выступает против действий некоторых националистов из Украины. Он извинился за ненормативную лексику в ролике и признал, что формат видео не подходит для выражения своей позиции. Однако Тушль не чувствует себя виновным за ненавистные высказывания. Чермак назвал выступление неуместным и заявил, что допустил ошибку.
Согласно данным в обвинительном акте, в августе двое блогеров транслировали в собственных социальных сетях видео, где они наговаривали на украинцев. Например, мужчины призывали отвечать своими демонстрациями на митинги граждан нашей страны.
А Чермак заявил: "Украинцы начинают размножаться здесь, одна демонстрация за другой. Мы должны действовать сейчас, иначе окажемся в аду".
Блогеры также использовали оскорбления по отношению к украинцам. Обвинение чешского суда не окончательно и может быть обжаловано.
Случаи неподобающего отношения к украинцам за границей
- В сентябре женщина ударила украинского ребенка на борту самолета Вена — Валенсия. Она оказалась россиянкой, которую арестовали после приземления.
- Не менее скандальный инцидент произошел в середине сентября в Эстонии. Гражданин РФ начал оскорблять украинских беженок на пляже в Таллине. За это его лишили постоянного вида на жительство.
- Во Франции менеджер одного из парижских ресторанов выгнал украинок из заведения со словами "Vive Путин". Позже он попытался оправдаться уже перед мужчиной из Украины. А тем временем заведение получило тысячи негативных отзывов в поисковой сети Google.