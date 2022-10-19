Украинцы, которые в Европе подняли волну протестов против звезды, предавшей свою страну, добились результатов.

Концерты опальной певицы Ани Лорак, которые та планировала дать в Германии и Чехии, не состоятся. Об официальной отмене ее выступлений в рамках тура "The Best" сообщили сайты, ранее продававшие на мероприятия билеты. Однако причины называют разные.

"В связи с нестабильной геополитической ситуацией организатор вынужден перенести концертный тур группы Ани Лорак на 2023 год", - говорится в одном сообщении.

А так аргументировали отмену выступлений путинистки на другом сайте: "В связи с усилением распространения коронавирусной инфекции, организатор вынужден перенести запланированный тур".

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На официальном сайте звезды также отсутствует информация о том, что эти мероприятия состоятся. Хотя раньше афиши были.

Отметим, что концерты Лорак должна была давать в этих странах в период с 21 октября по 3 ноября. Это уже не первая отмена ее концертов. Недавно из-за возмущения украинцев в Европе уже были отменены ее выступления в Праге.

Лорак о войне в Украине

После полномасштабного вторжения РФ в Украину звезда не высказалась в поддержку своей Родины. Появилась информация о том, что она покинула РФ, однако вскоре ее снова заметили в Москве, где она продолжает жить и работать.

Напомним, украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, почему хочет взять интервью у Лорак и Лободы.

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