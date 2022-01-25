Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан остались без электричества.

Сегодня произошли масштабные отключения электроэнергии в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

По имеющейся информации, это произошло из-за аварии в Казахстане, информирует Telegram-канал Протесты в мире.

Сообщается, что сбой электричества произошел по всему энергокольцу в Центральной Азии. В Казахстане отключились высоковольтные ЛЭП, связывающих Алматы с северной и южной частями энергосистемы.

В столице Узбекистана остановлены аэропорт и метро, отключены светофоры, жителей просят не покидать дома. Сообщается также о чрезвычайной ситуации на горнолыжных курортах Узбекистана, где туристы застряли на канатной дороге.

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В столице Кыргызстана аэропорт работает не в полном режиме, отключены насосные станции, подающие воду в дома. В городе нет отопления.

Из-за отключения электричества в метро Ташкента застряли люди: сейчас их эвакуируют. Аэропорт Ташкента временно не принимает самолёты. В городе отключились светофоры, а движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС.

Как сообщал УНИАН, ранее в Ливане наступил полный блэкаут, страна осталась без электричества. Это произошло из-за нехватки дизельного топлива, все его запасы которого были исчерпаны.