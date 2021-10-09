Сообщается, что две крупнейшие электростанции остановили работу из-за нехватки топлива.

В Ливане наступил полный блэкаут, страна осталась без электричества.

Как передает агентство Reuters, это произошло из-за нехватки дизельного топлива, все его запасы были исчерпаны.

Как сообщает ряд СМИ, две крупнейшие электростанции остановили работу из-за нехватки топлива. Компании занимаются решением проблемы.

Ожидается, что проблема будет решена в течение двух дней.

Власти надеются, что в ближайшее время удастся наладить поставки топлива, накануне Бейрут зарезервировал кредит на эти цели.

Отметим, энергетический кризис стал следствием экономического, в который Ливан погружен в последнее время. В стране возникла нехватка электричества (в последние месяцы его включали лишь на несколько часов в день), бензина, лекарств и даже питьевой воды.

Острая нехватка топлива парализовала страну, что привело к серьезным отключениям электроэнергии, которые нарушили работу больниц и других учреждений. Чтобы получить бензин, люди вынуждены часами стоять в очередях, обычно называемых "очередями унижения".

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Автор: Виктория Гордиенко