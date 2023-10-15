Террористы ХАМАС имеют ограниченное количество ракет, однако палестинских боевиков могут поддержать третьи стороны.

Действия палестинских террористов ХАМАС в войне с Израилем могут поддержать 5 стран мира, поэтому израильской армии ЦАХАЛ, вероятно, придется закрывать своими силами сразу несколько направлений фронта.

Такое мнение высказал активист Давид Майофис 24 Каналу. Он подчеркнул, что по сравнению с армией Израиля, палестинцы имеют гораздо меньше ресурсов - им хватит ракет максимум на 2-3 месяца, поэтому война продлится именно такой период в случае, если в нее не вмешаются третьи стороны.

"Я думаю, что война в Израиле минимум продлится не более трех месяцев... Палестинских боевиков меньше, но ракет у ХАМАС хватит на месяц-два", - указал Майофис.

Считается, что к боевым действиям между ХАМАС и ЦАХАЛ могут присоединиться еще 4 страны: палестинских террористов могут поддержать Сирия, Иран, Йемен, а также Ливан. Однако Майофис акцентирует, что особую опасность среди этого перечня стран представляет Иран, поскольку он является прямым союзником России.

"Иран сильнее вместе с Кремлем. У них много совместных соглашений, они абсолютно скоординированы. Сейчас Иран - один из главных союзников России", - акцентировал Майофис.

На данный момент именно руками Тегерана (столица Ирана) финансируется немало операций различных террористических группировок, которые дестабилизируют ситуацию в мире. Например, Иран поддерживает йеменское движение Хути, Хезболлу в Ливане, а также, помимо ХАМАСа, Палестинский джихад в Секторе Газа, указал активист.

По его мнению, риск, что война может развернуться сразу на 5 фронтов, также понимают партнеры Израиля. Не зря США и Великобритания стягивают собственные войска ближе к израильским границам (в Средиземное море), заявил общественный деятель.

Он предположил, что США готовятся ударить ракетами по террористическим группировкам в Ливане, чтобы также помочь ЦАХАЛ в войны с палестинцами.

Нападение ХАМАС повлияло на отношения Нетаньяху с Путиным

По мнению издания The Wall Street Journal (WSJ), несмотря на войну в Украине премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху смог сохранить довольно теплые отношения с российским лидером Владимиром Путиным, однако нападение ХАМАС на израильские территории все изменило. Там считают, что теперь нейтральная позиция Нетаньяху относительно действий оккупантов и предоставления оружия Украине изменится. В WSJ отмечают, Путин - едва ли не единственный лидер, который официально не выразил соболезнования Израилю в связи с гибелью 1300 жителей страны, которых убил ХАМАС. Путин является союзником Ирана, а Ирана, в свою очередь, поддерживает действия палестинских террористов, указывает СМИ.

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