Игроки направлялись на матч. Причины крушения пока не известны.

Самолет футбольного клуба "Пальмас" разбился 24 января в бразильском штате Токантинс в районе города Порту-Насиунал сразу после взлета.

На его борту находились шесть человек: президент футбольного клуба Лукас Мейра, четыре футболиста (Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, Ранул Молинари и Маркусу Молинари), а также пилот самолета Вагнер Мачадо. Все они погибли, пишет издание Globo.

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Причины крушения самолета пока не известны.

"Пальмас", выступающий в четвертом по силе дивизионе страны, должен был вылететь в Гояния на матч с "Вила-Новой".

Tragédia! Avião ✈️ que transportava o Presidente do #Palmas Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Ranule, Marcus Molinari, Guilherme Noé, além do comandante, caiu. Nao há sobreviventes! O destino seria Goiânia, para enfrentar o Vila Nova nesta segunda, pela Copa Verde. #lutopic.twitter.com/948i1AIIVe — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) January 24, 2021

Напомним, 29 ноября 2016 года пассажирский самолет BAE Avro RJ85 разбился при заходе на посадку недалеко от аэропорта города Медельин на северо-западе Колумбии. Бразильская футбольная команда "Шапекоэнсе" летела на один из двух финальных матчей Кубка Южной Америки. В авиакатастрофе выжили только шесть человек, в том числе три футболиста - вратарь и двое защитников. Погиб 71 человек.

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Автор: УНИАН