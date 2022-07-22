На пляж в Болгарии волны вынесли фрагмент российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь".
Об этом сообщает Nova.bg.
Обломок системы ПВО обнаружили на пляже между Поморием и Ахелой. Волны выбросили остатки ЗРК буквально до шезлонгов. Очевидцы вызвали правоохранительные органы.
Это, как выяснилось, фрагмент российской зенитной ракеты комплекса "Панцирь-С1", а именно моторный отсек - часть, которая при запуске отделяется от самой ракеты в полете. Боеприпас угрозы не представляет и взорваться не может.
В целом в Болгарии сообщали об около 30 находках, связанных с войной в Украине, только одна из них оказалась взрывоопасной.
Ранее УНИАН сообщал, что на пляже в Барселоне ищут бомбу.
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