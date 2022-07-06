В Болгарии заблокировали перевод на сумму 890 тысяч долларов в российское посольство.
Об этом сообщает BNR.
Причиной такого решения стали санкции от Евросоюза.
"Есть перевод в посольство России, которое попадает непосредственно под санкции Еврокомиссии. Посольство России призвало отменить санкции за этот перевод, и сейчас отмена согласуется с ЕК", – сказал министр финансов Болгарии Асен Василев.
После разъяснений Еврокомиссии болгарские власти решат, что делать со средствами.
Ранее Финляндия арестовала почти тысячу грузовых вагонов, принадлежащих российским компаниям из-за санкций Европейского Союза.
Посольство России в болгарской столице Софии прекратило выдачу туристических виз для граждан Болгарии.