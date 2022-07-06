Причиной такого решения стали санкции от Евросоюза.

В Болгарии заблокировали перевод на сумму 890 тысяч долларов в российское посольство.

Об этом сообщает BNR.

Причиной такого решения стали санкции от Евросоюза.

"Есть перевод в посольство России, которое попадает непосредственно под санкции Еврокомиссии. Посольство России призвало отменить санкции за этот перевод, и сейчас отмена согласуется с ЕК", – сказал министр финансов Болгарии Асен Василев.

После разъяснений Еврокомиссии болгарские власти решат, что делать со средствами.

Ранее Финляндия арестовала почти тысячу грузовых вагонов, принадлежащих российским компаниям из-за санкций Европейского Союза.

Посольство России в болгарской столице Софии прекратило выдачу туристических виз для граждан Болгарии.

Вас также могут заинтересовать новости: