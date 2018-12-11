Во втором туре Зеленский победит Порошенко и станет серьезным соперником Тимошенко – опрос

В паре кандидатов «Зеленский-Порошенко» действующего президента готовы поддержать 12,7% опрошенных, в то время, как Зеленского – 27,8%.

Во втором туре выборов президента Украины шоумен Владимир Зеленский уверенно победит действующего президента Петра Порошенко, а оказавшись в паре с Юлией Тимошенко – будет иметь значительные шансы на победу.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Читайте такжеСоциолог о выборах: Порошенко будет сложнее выйти во второй тур, чем победить в нем

Так, респондентам во время опроса предлагались 8 возможных пар кандидатов во втором туре.

В паре «Владимир Зеленский – Петр Порошенко» Порошенко поддержат 12,7% опрошенных, в то время, как Зеленского – 27,8%.

В паре «Владимир Зеленский - Юлия Тимошенко» Зеленского поддержат 23% опрошенных, в то время, как Тимошенко – 22,2%. Отмечается, что в данной паре разница в поддержке между кандидатами – в пределах статистической погрешности, что не позволяет утверждать, кто из них имеет наибольшую поддержку во втором туре (подобная разница также наблюдается в паре Тимошенко-Гриценко).

В то же время, согласно опросу, если бы выборы Президента Украины происходили в ноябре и респонденты должны были выбирать из 37 фамилий кандидатов (в первом туре), то 11,9% - проголосовали бы за Юлию Тимошенко. 8,2% проголосовали бы за Владимира Зеленского, и 6,5% – за Петра Порошенко.

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился КМИС с 23 ноября по 3 декабря 2018 года. Методом личного интервью опрошено 2000 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что согласно опросу КМИС, на выборах в Верховную Раду Украины, избирательный барьер преодолели бы шесть партий.