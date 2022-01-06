Силы ОДКБ уже могут приступить к развертыванию на территории Казахстана.

О готовности отправки в Казахстан своих бойцов в рамках миротворческой миссии ОДКБ уже заявили Россия и Беларусь.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Военный обозреватель".

"Сообщается о готовности к отправке в Казахстан в рамках миротворческой миссии ОДКБ подразделений 45-го полка ВДВ и военнослужащих Центра ССО "Сенеж" ВС РФ, а также бойцов 103-й воздушно-десантной дивизии ВС Беларуси", - говорится в посте канала.

Читайте такжеПротесты в Казахстане: найден украинский следВ сети отмечают, что уже в ближайшие часы силы ОДКБ должны приступить к развертыванию на территории Казахстана.

Напомним, сегодня совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы организации в Казахстан.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение о введении войск Организации Договора о коллективной безопасности в страну.

В состав ОДКБ входят Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь, Казахстан и Россия.

Сегодня президент Токаев уже провел экстренный телефонный разговор с Александром Лукашенко. Сам Лукашенко обсудил ситуацию в Казахстане с президентом РФ Владимиром Путиным.

Протесты в Казахстане

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение. В Алматы также началась антитеррористическая операция.

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