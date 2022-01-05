По его словам, что следует ввести на территорию Казахстана войска организации, в том числе российские, поскольку силовые ведомства республики не могут справиться с беспорядками.

Казахстану необходимо обратиться за помощью в ОДКБ.

Об этом заявил Герой Казахстана, генерал-майор ВВС, первый казах-космонавт Токтар Аубакиров в эфире государственного телеканала "Хабар 24" (практически единственный канал, который сейчас работает в стране).

Он уточнил, что следует ввести на территорию Казахстана войска организации, в том числе российские, поскольку силовые ведомства республики не могут справиться с беспорядками.

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"Давайте прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор. Этот договор есть ОДКБ. Если сюда войдут войска ОДКБ, лишним не будет", - заявил Аубакиров.

Он отметил, что протестующие разрушили Алма-Ату, "самый цветущий город, гордость, культурный центр". Также он напомнил о разрушении магазинов и факте, что военных, молодых курсантов, раздели в ходе погромов.

"Надо звать из большого объединения. Не из одной страны. Если войдёт одна страна, наши соседи, тогда они не выйдут. Пусть это большое объединение войдёт и поможет нам с войсками", - сказал он.

Отметим, что члены ОДКБ - это Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь, сам Казахстан и конечно же Россия.

Протесты в Казахстане

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.

В местных Telegram-каналах сообщается, что протестующие захватили резиденцию президента, другие административные здания. По неподтвержденной информации, Токаев с семьей якобы был эвакуирован в Россию.

Сегодня, 5 января, Токаев выступил с обращением к народу и заявил, что намерен действовать "максимально жестко". Президент также сообщил, что в скором времени выступит с "новыми предложениями по политической трансформации Казахстана".

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Казахстан не запрашивал помощь у России из-за массовых акций протеста.

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