Жителей города призывают сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам.

В бывшей столице Казахстана и одном из крупнейших городов страны Алматы из-за массовых акций протеста началась антитеррористическая операция.

Об этом говорится в официальном сообщении от комендатуры Алматы.

"К сожалению, радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности. Экстремисты совершают мародерские действия, нанося ущерб бизнесу", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеПротесты в Казахстане: найден украинский следВ комендатуре считают, что высокая организованность протестующих в Алматы свидетельствует о серьезной подготовке за рубежом, а их действия приравниваются к попытке подрыва целостности государства.

"В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе. Вместе мы сможем пресечь акты терроризма и бандитизма, ставящие под угрозу наше благополучие и будущее", - говорится в сообщении.

В комендатуре призывают жителей сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам.

Напомним, в Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

Сегодня Токаев выступил с обращением к народу и заявил, что намерен действовать "максимально жестко". Президент также сообщил, что в скором времени выступит с "новыми предложениями по политической трансформации Казахстана".

Позже он обратился к главам Организации Договора о коллективной безопасности с просьбой оказать помощь Казахстану.

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