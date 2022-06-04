Он также прокомментировал возможность вывоза зерна из Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности своей поездки в Киев в ближайшее время.

Об этом он заявил в пятницу, добавив, что Владимир Путин совершил "историческую и фундаментальную ошибку", напав на Украину, и что теперь он "изолирован".

"Я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории", - сказал он в интервью французской региональной прессе, добавив, что не "исключает" поездки в Киев в ближайшее время.

В то время как многие его европейские коллеги уже побывали там, Макрон ответил на вопрос журналистов: "Сегодня я ничего не исключаю". "Мы хотим увеличить финансовую и военную поддержку Украины. И, наконец, сделать все, чтобы крупы вывозились из Украины", — добавил он.

Поставки Францией орудий Cesar для украинской армии будут "компенсированными", уточнил он. "Я просил наших промышленников ускорить производство вооружений, речь идет не только о восстановлении наших запасов, но и об укреплении нашей независимости", — подчеркнул Макрон.

Напомним, в Украине довольны идеей Макрона создать Европейский политический союз.

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