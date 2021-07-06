Минск объясняет запрет трансляции выявлением скрытой рекламы.

Министерство информации Беларуси от 5 июля аннулировало разрешения на распространение на территории республики телепрограмм UA и Квартал TV.

Об этом говорится в сообщении белорусского ведомства.

Отмечается, что основой для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ.

"В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешения на вещание", – объясняет Мининформ.

Читайте такжеГлава Минкульта заявил, что Украина должна асимметрично противостоять российской пропаганде10 июня Украина запретила вещание пропагандистского "Беларусь 24" из-за разжигания межнациональной розни. Речь шла о трансляции песен и фильмов с участием персон из Перечня лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. В Минске действия Киева называли "очередным недружественным жестом".

Ухудшение отношений между обеими странами произошло после силового подавление протестов в Беларуси в 2020 году. Тогда Украина присоединилась к международному политическому осуждению действий режима Лукашенко.

Также Киев, вслед за западными партнерами, не определяет за Лукашенко статуса президента, одержавший победу на фальсифицированных выборах главы государства.

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Автор: Яна Ставская