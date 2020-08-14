Евросоюз не признаёт результаты выборов в Беларуси и начинает работу над санкциями - Боррель
Европейский Союз не признаёт результаты выборов президента в Беларуси, и начинает работу над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.
Об этом сообщил в микроблоге Twitter вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель по итогам видеконференции с участием министров иностранных дел стран-членов ЕС.
"Беларусь: ЕС не признаёт результаты выборов. Начинается работа над введением санкций против тех лиц, которые ответственны за насилие и фальсификацию", - подчеркнул Боррель.
В свою очередь, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен приветствовала решение глав МИД стран-членов ЕС.
"Хорошо, что министры иностранных дел единогласно согласились работать над дополнительными санкциями против ответственных лиц. Европа должна активно отстаивать свои ценности", - заявила фон дер Ляен.
Ранее корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк сообщил, что министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза при обсуждении ситуации в Беларуси в рамках видеоконференции согласились подготовить санкции против этой страны.
Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
- В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.
- В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.
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