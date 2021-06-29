СБУ и Минкульт ссылаются друг на друга.

Служба безопасности Украины прокомментировала решение исключить российского певца Филиппа Киркорова, регулярно гастролирующего в оккупированном Крыму, из перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Об этом говорится в ответах СБУ Украинской правде и Страна.

В СБУ в своем решении ссылаются на Минкульт.

"В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной проработке данного вопроса", – ответили в спецслужбе.

Читайте такжеСуд в Москве заочно арестовал депутата Госдумы РФ, голосовавшего против аннексии КрымаВ то же время 27 июня, комментируя исключение Киркорова из "черного списка", Минкульт заявлял, что получил письмо от СБУ с соответствующей просьбой.

В ведомстве подчеркнули, что при этом как причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах в министерство не отметила.

Филиппа Киркорова по представлению СБУ внесли российского певца Филиппа Киркорова в Перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Филипп Киркоров неоднократно выступал в поддержку российского режима. Отдельно - поддерживал силовой разгон акций в поддержку Навального и называл Путина "лучшим президентом".

Сам российский певец в ответ заявлял, что этим "надо гордиться", утверждая, что в Украине "ненависть к России захлестывает". Но уже после своего исключения Киркоров заговорил о "соломинке дружбы" для России.

В украинском сообществе музыкантов на окончательное решение СБУ относительно Киркорова отреагировали негативно.

Ранее Минкульт внес в "черный список" российского рэпера Моргенштерна за якобы пропаганду наркотиков, после чего он решил обжаловать это в Окружном админсуде Киева. Там с открытием производства не спешат.

А вот рэперу и стороннику оккупации Крыма Басте трехлетний запрет на въезд в Украину решили не продлевать. Его июньские концерты в Киеве прошли со скандалами и протестами.

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Автор: Яна Ставская