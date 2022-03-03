Опознавательный знак — красный прямоугольник на борту.

В Беларуси замечено передвижение техники ВС РБ с опознавательным знаком — красным прямоугольником.

Колонну заметили сегодня на трассе М-10 в сторону Пинска недалеко от Дрогичина (Брестская область). Об этом сообщает Телеграмм-канал NEXTA.

Утверждается, что это 38-я артиллерийская бригада ВС РБ. В сопровождении — военные МАЗы, радиостанции на шасси ГАЗ-66, три единицы МБТС "Кайман", "Волаты" с 122-мм нарезными минометами "Нона".

Напомним, делегация Украины прибыла на место встречи с российскими представителями в Беларуси. Это второй этап переговоров. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter. "Начинаем разговаривать с российскими представителями", - говорится в сообщении.

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