Руководители организаций также участвовали в массовых протестах.

Верховный Суд Беларуси ликвидировал ряд независимых профсоюзов страны. Также была ликвидирована Ассоциация профсоюзов "Белорусский конгресс демократических профсоюзов".

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

"Суд вынес решение о прекращении деятельности Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности", - говорится в заявлении.

Их обвинили в том, что "руководители и ряд членов этих структур принимали активное участие в массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок".

Кроме того, представителей независимых профсоюзов также обвиняют в распространении "экстремистской продукции".

В Генпрокуратуре утверждают, что судебные решения были приняты на основании доказательств, "подтверждающих факты нарушений Конституции".

Напомним, несколько ранее в Беларуси студентка получила шесть с половиной лет тюрьмы за репост с осуждением войны.

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