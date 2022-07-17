Угроза со стороны Беларуси остается.

В приграничных районах Брестской области Беларуси действует ограничение на посещение леса местным населением.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ за 16 июля в социальной сети Facebook.

Вместе с тем на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять определенные задачи.

Как писал УНИАН, Главное управление разведки Министерства обороны Украины пока не видит признаков создания мощных группировок врага на территории Беларуси.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали про "хитрый план" России в отношении Беларуси.

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