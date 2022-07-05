10 июня КГБ Беларуси внес Дануту Переднюю в список "лиц, причастных к террористической деятельности".

В Беларуси студентка попала в тюрьму за то, что сделала репост публикации в соцсетях, содержание которого - осуждение российской агрессии. Девушка, по имени Данута Передняя, получила 6,5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает волонтерская правозащитная организация MAYDAY.

28 февраля 2022 года Дануту арестовали белорусские силовики. 20-летней девушке сообщили подозрение о "нанесении ущерба нацбезопасности Беларуси и обиды лукашенко".

27 февраля Данута в чате студентов критиковала действия путина и лукашенко, а также призывала всех выходить на митинг против войны. Она выразила мнение, что армии Беларуси не стоит вступать в войну.

10 июня КГБ Беларуси внес Дануту Переднюю в список "лиц, причастных к террористической деятельности". Девушку отчислили из Вуза, а она теперь будет отбывать 6,5 лет заключения в колонии общего режима.

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