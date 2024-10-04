"Шахед" ночью 3 октября покинул Киевскую область Украины и залетел в Беларусь курсом на Мозырь в районе 04:40.

В Беларуси местные силовики задержали жительницу города Калинковичи Гомельской области по подозрению в сотрудничестве с "экстремистскими" ресурсами.

Пресс-служба МВД Беларуси сообщила, что "передавая информацию, фото- и видеоматериалы администраторам деструктивных телеграм-каналов, женщина не только могла посеять панику среди населения и дезинформировать его, но и заработала себе уголовную ответственность".

Издание "Медиазона Беларусь" отмечает, что "расположение калитки, ее форма, цвет и форма забора" на записи силовиков совпадают с теми, которые были на видео, зафиксировавшем ночью 3 октября момент падения дрона-камикадзе "шахед".

Видео было снято камерой видеонаблюдения, а затем появилось в чатах Калинковичей, сообщает "Флагшток". По данным издания, примерно в 04:55 жителей Калинковичей разбудил свист от падения дрона. Отмечается:

"Звук взрыва был такой силы, что многим свидетелям показалось, что вылетят стекла в окнах. Звуковая волна дошла до соседних сел".

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что "шахед" ночью 3 октября "покинул Киевскую область Украины и залетел в Беларусь курсом на Мозырь в районе 04:40".

"Шахеды" атакуют Беларусь - что говорит Лукашенко

Отметим, что Воздушные силы ВСУ регулярно сообщают, что во время ночных атак России некоторое количество дронов идет в белорусское воздушное пространство.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прокомментировал сообщения о попадании российских дронов на территорию Беларуси.

"Несколько случаев таких было. С одной стороны и с другой. Со стороны России и со стороны Украины. И мы так жестко критиковали украинцев. И они на этом же канале, которым мы общаемся, говорят: вы передайте президенту, чего вы нас критикуете, а когда из России залетает, вы не критикуете", - сказал Лукашенко.

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