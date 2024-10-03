Сообщается, что дроны вошли в воздушное пространство страны из Черниговской области.

Днем в четверг, 3 октября, три российских "шахеда" залетели на территорию Беларуси в момент, когда в небе был вертолет Александра Лукашенко, пишет мониторинговый канал "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что дроны вошли в воздушное пространство страны из Черниговской области Украины около 12:55:

"Два из них перелетели в районе Новой Гуты и движутся курсом на Гомель, еще один зашел в районе Лоева и движется в направлении Хойников".

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По данным проекта, в это время вертолет Лукашенко летел южным курсом из резиденции "Озерный", предварительно, в сторону Микашевичей.

Дроновая атака РФ 3 октября - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что за ночь 3 октября Россия запустила по Украине 105 "шахедов", 78 из них сбили Силы обороны.

Отмечалось, что один беспилотник полетел в направлении Беларуси, и еще 23 – были локально потеряны в разных регионах Украины, вероятно, в результате активного противодействия РЭБ.

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