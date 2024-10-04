Беларуский диктатор пожаловался, что украинцы и россияне не умеют управлять дронами.

Беларусь не будет публично сообщать о залете российских и украинских беспилотников на свою территорию. Разбираться с соседями Минск намерен "на уровне специалистов". Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с гражданами.

Диктатор отметил, что Украина и Россия производят миллионы беспилотников, которые используются в войне, а "управлять ими еще не умеют".

"Поэтому часто эти беспилотники, которые запускаются за Киев и дальше, в западную Украину со стороны России, – против них еще системы электронной борьбы работают, сбивают их с пути. И они то влево, то вправо залетают, теряют ориентацию", – говорит Лукашенко.

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По его словам, несколько таких случаев было с обеих сторон, и когда в Минске "жестко критиковали украинцев", в ответ украинская сторона якобы упрекнула Минск, мол, почему тот не критикует Москву за аналогичные происшествия с российскими дронами.

"Хорошо, тогда Соломоново решение. Мы в средствах массовой информации не будем ни одну сторону критиковать, ни другую, и возмущаться не будем. А будем разбираться на уровне специалистов", - заявил диктатор.

При этом Лукашенко заверил, что беларуская ПВО сбивает много беспилотников, не разбираясь, украинские они, или российские.

Другие заявления Лукашенко

Как писал УНИАН, сегодня Лукашенко заявил, что Беларусь готова помочь в восстановлении Украины после войны. Также он высказал готовность защитить Украину от нападения со стороны Польши.

В конце сентября Лукашенко заявил, что Беларуси надо готовиться к войне, хотя пока он не видит никаких признаков вооруженного нападения.

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