Около 50 женщин, участвовавших в акциях протеста, находятся в местах лишения свободы или под домашним арестом.

В Беларуси с мая прошлого года, когда стартовала президентская предвыборная кампания, было открыто 141 политически мотивированное дело против женщин.

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Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

«Правозащитному центру «Вясна» известно, как минимум, о 141 политически мотивированном уголовном деле, возбужденном в Беларуси против женщин от начала избирательной кампании», - сказано в сообщении.

Отмечается, что, как минимум, 49 женщин, принимавших участие в акциях протеста, находятся в местах заключения или под домашним арестом, 10 из которых уже осуждены на реальные сроки лишения свободы, остальные ждут судов.

Кроме того, 38 женщин признаны политическими заключенными.

Еще минимум 17 женщин осуждены к «домашней химии» (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа) либо оштрафованы и сейчас находятся на свободе.

Также «Вясна» сообщил, что минимум 75 женщин находятся на свободе в статусе подозреваемых по уголовным делам, часть из них уехала за границу.

Протесты в Беларуси

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним насилие, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

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Автор: Павел Степанец