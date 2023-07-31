Военный аналитик назвал две основные причины.

Российские власти перебросили частную военную компанию "Вагнер" в Беларусь, чтобы отвлечь Украину от основного фронта.

Такое мнение выразил беларуский независимый военный аналитик Александр Алесин в эфире телеканала FREEДОМ. "Я настаиваю на том, что все-таки задача ЧВК "Вагнер" не вторжение в Польшу и не вторжение в страны Балтии. Задача - поддержание напряжения на границе с тем, чтобы отвлечь внимание Польши, стран Запада и Украины именно на польско-беларускую границу, с тем, чтобы провернуть свои операции на основном фронте в Украине", - объяснил он.

Кроме того, таким образом Кремль просто попытался сохранить группу "Вагнера" после "похода на Москву". "Отправка на территорию Беларуси сохраняет для России эту группу с тем, чтобы Россия могла по-прежнему бороться за влияние в странах Африки", - добавил он.

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"Вагнер" в Беларуси: последние новости

Как известно, ряд стран выразили беспокойство из-за отправки наемников "Вагнера" в Беларусь. Польша, Литва и Латвия заявили о необходимости укрепить защиту своих границ.

В Польше считают, что боевики могут провести террористическую операцию в Сувальском коридоре, объединяющем Польшу и Литву.

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