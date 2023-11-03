Лукашенко добавил, что "головой надо думать, прежде чем втягивать страну в ту или иную авантюру".

Александр Лукашенко заявил, что Украина "все равно будет наша", что для США она отходит на второй план, а президент Владимир Зеленский якобы готовится уехать из страны.

Лукашенко считает, что из-за обострения арабо-израильского конфликта Украина отходит на второй план и партнеры от нее отвернутся. "Украина будет наша. Никому эта Украина не нужна. Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому звонил: "Володя, послушай меня, опытного человека... Как только где-то какая-нибудь заварушка, о тебе забудут". И что происходит? Украина отходит на задний план", - рассказал он, передает Белта.

Лукашенко добавил, что "головой надо думать, прежде чем втягивать страну в ту или иную авантюру".

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По мнению беларусского диктатора, США - "далеко, они большие, им это сто лет не надо". "Их политика - это муть, муть, муть... Знаете, что там рыбу легче ловить. Это их политика. А все остальное - это расходный материал, как в Украине сегодня. Поэтому этот регион - наш регион. В том смысле, что мы вместе будем (с Украиной – ред.)", - высказал мнение Лукашенко.

Беларусский диктатор добавил, что глядя на западных политиков, ему "иногда плакать хочется", мол, "они же не думают о народе". "Отсидел срок, два, ушел, украл что-то, в карман положил и уехал куда-то. Говорят, и Зеленский готовится куда-то смотаться", - заявил Лукашенко.

Беларусь и РФ

Александр Лукашенко всячески помогает российскому президенту Владимиру Путину в войне против Украины. В частности, он предоставил разрешение военным РФ использовать беларусскую территорию для вторжения в Украину и ударов по ней.

В конце сентября посол Венгрии в Беларуси Зита Илона Бенчик вручила верительные грамоты Александру Лукашенко. Комментируя произошедшее Лукашенко назвал Венгрию давним и надежным другом. По его словам, Беларусь готова "продолжать диалог с Венгрией для деэскалации напряженности в регионе путем переговоров".

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