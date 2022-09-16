В Барселоне подобные случаи вандализма уже были раньше.

В испанском городе Барселона российские вандалы нанесли Z-символику на 1000-летний кафедральный собор, на древнеримскую стену, а также на волонтерский центр помощи украинцам.

Об этом информирует Telegram-канал телеканала "Киев".

"Русские мрази в Испании разрисовали своей Z-символикой 1000-летний кафедральный собор и волонтерский центр помощи украинцам в центре Барселоны", - пишет телеграм-канал.

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В Барселоне подобные случаи вандализма уже были раньше, когда рашисты рисовали букву Z вблизи мест помощи украинским беженцам.

Теперь знак Z появился также на античной стене времен Римской империи, построенной между IV и I веками до нашей эры, ныне это улица Де ла Палья. Жители города сообщили, что такие ужасные рисунки также замечены на проспекте Параллель и на набережной.

Ранее была информация, что Испания будет учить украинских военных.

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