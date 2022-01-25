Власти Австралии призвали своих граждан покинуть Украину.

Австралия может оказать помощь Украине на фоне риска полномасштабного вторжения Российской Федерации. При этом речь не идет о военной помощи.

Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн в интервью ABC Radio National.

"Мы сказали, что не будем участвовать — не будем участвовать в отношении военной помощи. […] Мы просим нашего посла по вопросам кибербезопасности и критических технологий Тоби Фикина обсудить возможные направления помощи Австралии правительству Украины в кибер-контексте", - заявила Пейн.

Она напомнила, что на Украину уже совершались серьезные кибератаки, предположительно, из потенциально российских источников. При этом глава МИД Австралии заверила, что власти страны поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также единый ответ Европы и НАТО на действия РФ.

Читайте такжеВ НАТО планируют создать боевые группы в юго-восточной части АльянсаПейн указала, что в Украине проживает около 1400 австралийцев и им рекомендовали уехать.

"Мы понимаем, что доступность рейсов может измениться или быть приостановлена ​​в короткие сроки, и, конечно же, условия безопасности могут измениться в кратчайшие сроки", - подытожила министр.

Кибератака на сайты госорганов Украины

В ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд украинских правительственных сайтов. Всего было атаковано более 70 государственных ресурсов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

Служба безопасности Украины расследует причастность российских спецслужб к кибератаке.

В Госспецсвязи заявили, что это была самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года.

В связи с этим Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предложила создать должности офицеров по киберзащите во всех органах госвласти и на всех объектах критической инфраструктуры после недавней кибератаки на правительственные сайты.

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